Maltempo, arriva la pioggia e Ostia si allaga in un'ora. Le previsioni per oggi a Roma

Arriva la pioggia e Ostia, quartiere a sud di Roma, si allaga. È basta un'ora per vedere strade allagate, trasformati in fiumi. La situazione più critica in viale Paolo Orlando dove si è formata una piscina a cielo aperto e anche le fermate degli autobus sono state rese inaccessibili agli utenti.

Stessa sorte per il piazzale della Stazione Lido Centro con il capolinea dell'autobus 01 inagibile. Segnalazioni arrivate anche da via Angelo Bertolotto, dove i residenti delle palazzine all'altezza del civico 51 sono rimasti "intrappolati" in casa. Disagi anche per chi affaccia su via Isole del Capo Verde e via Costanzo Casana.

"Invece di effettuare per tempo i sopralluoghi per pulire le caditoie e prepararsi all’autunno, il Comune di Roma è tutto concentrato ad ispezionare gli impianti sportivi e a chiuderli. Ad Ostia come nel resto di Roma - ammonisce Enrico Cavallari consigliere Regione Lazio - La Giunta capitolina pianta grane e procura disservizi quotidiani alla cittadinanza: dallo sport alla viabilità, le politiche del Campidoglio fanno letteralmente acqua da tutte le parti".

Anche oggi è prevista pioggia a Roma. Stando agli esperti di 3bMeteo "correnti più umide precedono l'arrivo di una perturbazione. A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore".