Meteo a Roma e nel Lazio: allerta per piogge e temporali nel pomeriggio

Pioggia e maltempo oggi pomeriggio a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile con indicazione che ha valutato una criticità Codice Giallo, con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio, specie sui settori costieri meridionali "per rischio idrogeologico dal pomeriggio di oggi, 17 novembre 2021 e per le successive 6 ore".

Meteo a Roma 17 novembre

Per quanto concerne lo specifico della Capitale, come prevedono gli esperti di 3Bmeteo "a Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2416m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest".