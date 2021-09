Meteo a Roma e nel Lazio: allerta della protezione civile per piogge e temporali

Allerta meteo a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Sistema di Protezione Civile Regionale che comunica che, "dalla tarda serata di giovedì 16 settembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: allerta gialla idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zona di Allerta.

Meteo a Roma 16 settembre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "A Roma oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Ampie schiarite in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4163m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa".