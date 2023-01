Meteo a Roma, venti forti e pioggia nelle prossime ore: scatta l'allerta

Scatta l'allerta meteo per oggi, lunedì 16 gennaio, e per le prossime ore a Roma e nel Lazio. Il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di "condizioni meteorologiche avverse" e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte sui crinali appenninici, e localmente su quelli litoranei. Mareggiate lungo le coste esposte".

Il centro funzionale regionale ha effettuato la "valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta", si legge. La sala operativa permanente della regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Secondo gli esperti di 3bMeteo a Roma oggi sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, "ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore".