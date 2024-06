Meteo, nuova parentesi di maltempo. A Roma pioggia dal pomeriggio

Tempo incerto a Roma. Oltre al vento possibili piogge sono previste infatti dal pomeriggio. La direzione emergenza della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla per il pomeriggio di oggi giovedì 13 giugno - e per le successive 6 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e centrosettentrionali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati

Meteo Roma oggi giovedì 13 giugno 2024

Come prevedono gli esperti di 3bmeteo, a Roma oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge, sono previsti 0.1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3065m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da sudovest. Allerte meteo previste: vento.