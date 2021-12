Meteo a Roma: come sarà il tempo a Natale e durante le festività

Che tempo farà a Roma a Natale e durante le festività? A spiegarlo nel dettaglio l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino: "L’anticiclone che da giorni protegge le latitudini mediterranee dagli attacchi perturbati inizierà a perdere colpi già a ridosso della Vigilia, quando le prime infiltrazioni di aria umida ma più mite si faranno strada da ovest dirigendosi verso l’Italia. Ne conseguirà un graduale aumento della nuvolosità anche sul Lazio, dove giungeranno le prime deboli piogge intermittenti in settimana. Il giorno della Vigilia una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia e determinerà un ulteriore aumento della nuvolosità nella sua fase prefrontale, con qualche pioggia in arrivo dal Tirreno".

Meteo a Roma il giorno di Natale 2021

La perturbazione vera e propria è attesa però per il giorno di Natale, quando le piogge si intensificheranno su tutta la regione, ma l’aria più mite che accompagnerà il fronte relegherà le nevicate a quote elevate, sulle vette appenniniche. A breve distanza una nuova perturbazione sembra pronta ad entrare in azione per Santo Stefano, con ripresa delle piogge su tutta la regione. E anche nei giorni successivi altre perturbazioni potrebbero interessare la Toscana, a fasi alterne fin verso la fine dell’anno.

Meteo nella Capitale durante le festività

A Roma il tempo comincerà a peggiorare già nella giornata di mercoledì, quando i cieli risulteranno nuvolosi e giungeranno le prime deboli piogge, intermittenti e alternate a momenti più asciutti. Temperature che oscilleranno tra 8 e 12°C. Giovedì cieli spesso nuvolosi, anche se non sono attese precipitazioni degne di nota, con temperature tra 6 e 12°C. Venerdì della Vigilia sarà una giornata di attesa, anche con ampie schiarite ma tendenza a qualche pioggia verso sera. Aumenteranno le temperature, oscillanti tra 9 e 15°C.

Il giorno di Natale cieli chiusi e piogge che potrebbero accompagnarci per gran parte della giornata festiva, quando le temperature oscilleranno tra 10 e 13°C. Nuove occasioni per piogge anche tra Santo Stefano e i giorni successivi, salvo alcune pause più soleggiate, fino alla fine dell’anno.

Meteo a Frosinone a Natale

A Frosinone il tempo comincerà a peggiorare già nella giornata di mercoledì, quando i cieli risulteranno nuvolosi e giungeranno le prime deboli piogge, intermittenti e alternate a momenti più asciutti. Temperature che oscilleranno tra 5 e 8°C. Giovedì ampie schiarite e clima asciutto, con temperature tra 5 e 9°C. Venerdì della Vigilia sarà ancora una giornata di attesa, con nuvolosità in intensificazione e qualche pioggia in arrivo solo verso sera. Aumenteranno le temperature, oscillanti tra 6 e 11°C. Il giorno di Natale cieli chiusi e piogge che potrebbero accompagnarci per gran parte della giornata festiva, quando le temperature oscilleranno tra 8 e 10°C. Nuove occasioni per piogge anche tra Santo Stefano e i giorni successivi, salvo alcune pause più soleggiate, fino alla fine dell’anno.

Natale con la pioggia Latina

A Latina il tempo comincerà a peggiorare già nella giornata di mercoledì, quando i cieli risulteranno nuvolosi e giungeranno le prime deboli piogge, intermittenti e alternate a momenti più asciutti. Temperature che oscilleranno tra 7 e 10°C. Giovedì maggiori schiarite e clima asciutto, con temperature tra 6 e 13°C. Venerdì della Vigilia sarà una giornata di attesa, con nuvolosità in graduale intensificazione e qualche pioggia in arrivo verso sera. Aumenteranno le temperature, oscillanti tra 8 e 14°C. Il giorno di Natale cieli chiusi e piogge che potrebbero accompagnarci per gran parte della giornata festiva, quando le temperature oscilleranno tra 11 e 14°C. Nuove occasioni per piogge anche tra Santo Stefano e i giorni successivi, salvo alcune pause più soleggiate, fino alla fine dell’anno.