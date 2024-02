Meteo, a Roma e nel Lazio allerta gialla per 36 ore: possibili grandinate e forti raffiche di vento

Allarme maltempo a Roma e nel Lazio: L’Agenzia regionale di protezione civile ha emesso un’allerta gialla dalla tarda serata di oggi, lunedì 26 febbraio 2024, e per le successive 24-36 ore.

Meteo a Roma e nel Lazio martedì 27 febbraio

Nelle prossime ore si prevedono, in particolare: venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, possibili mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere temporalesco, specie sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati anche da rovesci di forte intensità con frequenti attività elettriche, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Spiega Paolo Corazzon di 3bmeteo.com: "Sulla città di Roma noteremo un inizio della nuova settimana perturbato ed instabile con piogge e rovesci; previsto forte Scirocco tra lunedì e martedì. Temperature massime comprese tra 14 e 16°C entro inizio settimana, sui 18-19°C verso mercoledì. Si rimarrà comunque su contesti dinamici e instabili perlomeno sino ai primi giorni di marzo".

Sempre 3bmeteo.com entra nello specifico: "Su litorali settentrionali, pianure settentrionali e capitale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sui litorali meridionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulle pianure meridionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sulle subappenninche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri. Mare da mosso a molto mosso".