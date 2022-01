Meteo a Roma, torna la pioggia: le previsioni per lunedì 31 gennaio

Dopo giorni di sole, torna il maltempo a Roma. Stando alle previsioni degli esperti di 3bMeteo, infatti, nella giornata di lunedì, sono previsti "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 4mm di pioggia".

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°, la minima di 6°, mentre lo zero termico si attesterà a 2447m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Più in generale, a Roma e in provincia, il clima cambierà. "Una saccatura dal Nord Europa affonda il colpo sull'Italia generando un minimo di bassa pressione sull'Adriatico. Rapido aumento delle nubi su tutti i settori di Toscana, Lazio e Umbria, con precipitazioni sparse da Ovest verso Est, anche a carattere di rovescio, specie in serata e sul medio-basso Lazio", spiegano da 3bMeteo aggiungendo: "Fenomeni più deboli e occasionali altrove, con rasserenamenti dalla sera sui settori toscani. Temperature in calo a tutte le quote, specie dalla sera, con neve mediamente dai 1000-1400m, ma in netto calo fin sotto i 700/800m sull'Appennino umbro-laziale nella notte successiva. Nelle prime ore del giorno possibili ancora nubi basse o banchi di nebbia nell'entroterra. Venti fino a moderati o a tratti forti da Ovest-Sudovest, in rotazione da Nord a fine giornata. Mare tendente a mosso, anche molto mosso al largo del Lazio".