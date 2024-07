Meteo a Roma e nel Lazio: con il ritorno della pioggia scatta l'allerta gialla

Torna la pioggia sul cielo della regione e della Capitale. Lunedì 22 luglio, le condizioni metereologiche saranno differenti rispetto a quelle sperimentate nel corso delle ultime settimane.

Per la giornata del 22 luglio si prevedono delle precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sulle zone meridionali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il ritorno della pioggia si accompagna ad una nuova allerta.

La direzione emergenza, protezione civile ed il numero unico emergenze 112 della Regione Lazio hanno emesso un’allerta gialla dalla mattinata di lunedì 22 luglio 2024 e per le successive 9-12 ore. Per quanto riguarda la sola Capitale, gli esperti di 3bMeteo prevedono “nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e - hanno precisato - sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì 22 la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 27°C”.