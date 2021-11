Meteo a Roma: allerta della protezione civile per piogge e temporali

Maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo l'allerta diramata per domenica mattina, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi "l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 14 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma e Bacino del Liri".

Meteo a Roma 15 novembre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2475m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest".