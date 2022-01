Meteo a Roma e nel Lazio, con l'Epifania torna la pioggia: le previsioni

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, a Roma torna la pioggia. A dirlo sono gli esperti di 3bMeteo nel bollettino della prima settimana del 2022. "Le vacanze natalizie stanno per finire e anche questo clima poco invernale, caratterizzato da temperature decisamente miti e da nubi basse e nebbie, sta per abbandonare definitivamente il Lazio. - spiega il metereologo Edoardo Ferrara - Un fronte perturbato abbatterà questo campo anticiclonico riportando un clima consono al periodo invernale".

Si partirà dal pomeriggio di mercoledì 5 con piogge sparse, più abbondanti e organizzate sulle aree interne della regione. "Sarà un passaggio veloce ma che porterà con sé degli strascichi anche nella giornata dell’Epifania quando avremo schiarite ma anche altre precipitazioni sparse ed un netto calo termico. - aggiunge Ferrara - Giovedì attese nevicate tra i 500 e 800 mt in Appennino. Temperature in calo anche di 10°C. Sarà l’inizio di un periodo più freddo ma da venerdì potrebbe tornare a splendere il sole. Mercoledì 5 previsti venti forti, a tratti burrascosi, di Libeccio con mareggiate sulle coste".

Nello specifico, a Roma, "una perturbazione colpirà da mercoledì pomeriggio la capitale portando piogge sparse che continueranno anche nella giornata dell’Epifania quando non mancheranno anche delle schiarite. Atteso un netto calo termico che porterà i valori in media con il periodo. Da venerdì tornerà il sole ma le temperature continueranno a calare, specie le minime, con valori prossimi allo zero. Forte vento di Libeccio mercoledì con raffiche fino a 50-60 km/h, mareggiate", conclude l'esperto di 3bMeteo.