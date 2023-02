Meteo Roma e Lazio: scatta l'allerta per forte vento e mareggiate

Allerta gialla per vento su Roma e il Lazio, e torna anche il timore per le mareggiate sul litorale romano già duramente bersagliato nei mesi scorsi.

Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso sabato pomeriggio l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che riguardano, in particolare, i bacini B (Bacini Medio Tevere), ed E (Aniene). Per la giornata di domenica, sino a notte inoltrata, sono previsti venti "da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali sui settori appenninici". Sono previste inoltre, come detto, forti mareggiate lungo le coste esposte.

Per tutto il periodo di allerta resta attiva la sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, raggiungibile al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.