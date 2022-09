Maltempo, allerta gialla nel Lazio dalla mattina del 26 settembre

Dalle prime ore di domani lunedì 26 settembre e per le successive 12-18 ore si prevedono eventi meteorologici intensi sul Lazio quali precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della regione.

Per questo il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e in particolare, in base alle valutazioni effettuate, ha disposto un'allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali sul bacino medio Tevere, l'Appennino di Rieti, l'Aniene, il bacino del fiume Liri e i bacini costieri del sud.

Allerta gialla per criticità idraulica sul bacino del Liri e bacini costieri del sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

"Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto" fanno sapere dalla Protezione Civile.