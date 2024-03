Meteo a Roma e nel Lazio, weekend tra sole e qualche annuvolamento. Peggiora da martedì

Ancora qualche giornata di solo prima di un lieve peggioramento. Nonostante un parziale cedimento dell’anticiclone in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, il tempo del weekend sulla nostra regione non subirà variazioni significative.

A spiegarlo è il metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: "Nella giornata di sabato un flusso di correnti umide sudoccidentali che precederà la discesa di un fronte freddo dall’Europa centro-settentrionale determinerà qualche addensamento sulle zone interne, mentre sul resto della regione prevarrà il sole. Domenica il fronte freddo scivolerà rapidamente da nord a sud lungo l’Italia e interesserà di striscio il Lazio, provocando annuvolamenti irregolari alternati a schiarite e qualche piovasco in giornata sulle zone più interne appenniniche".

Pioggia a Roma

Le temperature non subiranno grandi variazioni e il clima si manterrà primaverile. A Roma domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con formazione di banchi di nebbia dalla sera. In città la pioggia dovrebbe scendere sia martedì che mercoledì.

Che tempo farà a Pasqua

La settimana di Pasqua comincerà stabile, "grazie ad un temporaneo rinforzo dell’anticiclone e la giornata di lunedì sarà caratterizzata dalla presenza del sole", ha spiegato Badellino. Ma già in serata la nuvolosità "aumenterà da ovest, per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica che eroderà l’anticiclone e determinerà un peggioramento martedì con piogge e rovesci sparsi. Per un miglioramento delle condizioni atmosferiche si dovrebbe attendere la seconda metà della settimana, anche se potrebbe non essere duraturo", conclude l'esperto.