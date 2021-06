Meteo a Roma: arriva l'anticiclone africano, sulla Capitale caldo intenso e afa

Caldo e afa a Roma e nel Lazio. Entra a regime l'estate sul territorio regionale, grazie all'Anticiclone Africano ben saldo ormai da giorni e che andrà ulteriormente rafforzandosi nel corso della settimana, garantendo tempo stabile con sole presente, tuttavia a tratti parzialmente offuscato dal passaggio di innocue nubi stratificate, specie tra mercoledì e venerdì.

Secondo l'esperto di 3Bmeteo Stefano Ghisu sono previste temperature massime in ulteriore aumento, in un contesto climatico di caldo intenso e afoso. Attesi picchi di 34-36°C sulla Capitale, e picchi di 37° non esclusi sul quadrante periferico orientale di Roma e quindi nell'entroterra; mercoledì e giovedì le giornate più calde. Forte di sensazione di afa, che farà percepire temperature molto alte specie in serata; attenzione dunque al disagio fisico.

Probabile un weekend con temperature più sopportabili. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati lungo le coste.