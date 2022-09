Maltempo Roma, la tempesta di fulmini che ha illuminato il cielo di notte

Una tempesta di fulmini che per un paio di ore ha letteralmente illuminato il cielo, di notte, sopra Roma. La serata del 29 settembre è stata all'insegna del maltempo, come previsto nella recente allerta meteo. Un violento temporale, accompagnato da una tempesta di fulmini, ha colpito il quadrante sud della capitale e la zona est, fuori dal raccordo.

Disagi a Roma Sud

Tra i quartieri più colpiti l'Eur, la Laurentina e la Montagnola. Problemi anche a Tor Vergata, Anagnina e all'altezza delle uscite del Gra che portano verso i Castelli. Via di Vermicino alle 21.30, come ha segnalato un lettore di RomaToday, era un fiume con "le strade sono rimaste completamente imbiancate come se avesse nevicato, oltre che essere ridotte come torrenti". Allagata anche la strada a ridosso della metro Anagnina, come si vede in un video di un lettore.

Le previsioni per oggi

Stando agli esperti di 3bMeteo, su Roma oggi sono attese condizioni ancora perturbate "con piogge, rovesci e temporali a tratti anche di moderata intensità. A seguire rimonta dell'alta pressione con tempo stabile e cielo ampiamente soleggiato. Temperature minime entro 16-19°C, massime entro 23-25°C".

"I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. - ha aggiunto la protezione civile del Lazio - Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su bacini costieri sud".