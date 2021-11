Meteo a Roma: domenica possibili piogge e temporali sulla Capitale

Domenica di possibili piogge e temporali a Roma e nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che da domani mattina, domenica 14 novembre 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori costieri meridionali.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini di Roma e Bacino del Liri.

Meteo a Roma domenica 14 novembre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2253m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest".