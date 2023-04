Meteo a Roma: torna la pioggia e l'allerta maltempo. Le previsioni per domani

Torna la pioggia a Roma e domani, sabato 8 aprile, è prevista la pioggia. Temporali che hanno fatto scattare anche l'allerta meteo regionale. La protezione civile ha emesso un bollettino con allerta gialla con validità dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore "tenuto conto delle precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati e delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali".

Secondo gli esperti di 3bMeteo, inoltre, domani sono attesi "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio". Più in generale è prevista una "circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera".