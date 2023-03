Meteo a Roma: cambia il tempo, le previsioni per domani. Allerta meteo per vento

A Roma domani, luendì 27 marzo, sono attesi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Lo dicono gli esperti di 3bMeteo sottolineando che sono attesi "rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi" che "sono previsti 2mm di pioggia". I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

A proposito di vento, la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con allerta gialla dalla tarda serata/notte di oggi, domenica 26 marzo e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio "venti di burrasca da ovest-nord-ovest, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte".

La circolazione "depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio", spiegano gli esperti di 3bMeteo che poi aggiungono: "Nello specifico su litorali settentrionali, capitale e subappenninche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sui litorali meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulle pianure settentrionali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi".