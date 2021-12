Meteo a Roma: come sarà il tempo a Capodanno

Che tempo farà a Roma a Capodanno? A fornire le previsioni Manuel Mazzoleni, esperto meteorologo di 3Bmeteo. "Dopo il passaggio dell’ultima perturbazione del 2021, che nella prima parte di oggi ha rinnovato ancora piogge e rovesci, il tempo volgerà al bello. Tutto merito di un potente anticiclone di stampo simil estivo che dal Nord Africa si allungherà sin verso i Paesi nordici, determinando tempo stabile su mezza Europa e temperature ben oltre le medie del periodo con anomalie anche di 10/15°C, specie tra Francia e area alpina. Più nel dettaglio mercoledì sarà ancora una giornata di transizione con annuvolamenti, anche compatti, nella prima parte del giorno in graduale diradamento entro la serata. Da giovedì e ancora più da San Silvestro, l'alta pressione tornerà protagonista con tempo ampiamente soleggiato e clima ancora mite per il periodo: attese massime sino a 19/20°C".

Meteo a Roma la notte di Capodanno

Nel dettaglio di Roma ci attende un mercoledì ancora all’insegna della variabilità con annuvolamenti in graduale diradamento entro la serata, preludio a un giovedì parzialmente soleggiato, stante velature o stratificazioni in transito. Cieli sereni o poco nuvolosi, invece, tra San Silvestro e Capodanno con temperature piacevoli per il periodo: attese massime sino a 16/18°C.

Meteo a Latina

Nel dettaglio di Latina l’alta pressione nel corso dei prossimi giorni tornerà protagonista, garanzia di una fase di tempo stabile e perlopiù soleggiata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Ancora qualche velatura o stratificazione è attesa in transito mercoledì e giovedì mentre a San Silvestro i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Qualche annuvolamento in più, infine, a Capodanno ma senza piogge associate. Clima mite con massime sino a 17/18°C il 31 dicembre.

Previsioni meteo a Frosinone

Nel dettaglio di Frosinone ci attende un mercoledì ancora all’insegna della variabilità con annuvolamenti in graduale diradamento entro la serata, preludio a una seconda parte di settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi anche se con foschie o banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino in diradamento diurno. Temperature piacevoli per il periodo con massime sino a 16/18°C.