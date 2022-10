Meteo a Roma: ottobrate senza fine, le previsioni per la settimana

Ottobrate romane senza fine nella Capitale e sul territorio regionale. Come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghiusi, continua questo lungo periodo di stabilità climatica e caldo fuori norma sulla Penisola e sul Lazio, in quel che è stata definita un ottobrata, ormai senza fine.

L'anticiclone africano tornerà nuovamente a rafforzarsi nei prossimi giorni, garantendo sulla regione una settimana dal tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo la presenza di foschie e banchi di nebbia nottetempo ed al mattino su pianure e fondovalle dell'entroterra; nubi basse in formazione lungo le aree costiere. Caldo fuori stagione, con temperature massime sin verso i 26-28°C. Le tendenze modellistiche evidenziano una situazione inalterata anche per la prima settimana di novembre, quindi tempo stabile e temperature sempre sopra la media, ma più contenute.

Caldo a Roma

Nello specifico, sulla città di Roma la settimana sarà caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo la formazione di foschie o nubi basse tra la notte ed il primo mattino. Temperature massime molto miti, con valori sin verso i 26-27°C. Ventilazione debole.