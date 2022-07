Meteo a Roma, il caldo non dà tregua: l'allerta della regione per anziani e bambini

Non si placa il caldo torrido sulla Capitale e sul resto della regione. Le temperature si mantengono sopra la media toccando picchi record anche di 40 gradi. Per la giornata di domani, domenica 24 luglio, il dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede il livello 3. Cosa significa?

Nello specifico sono previste "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

"L'esposizione alle ondate di calore e la scarsa idratazione possono provocare gravi danni alla salute soprattutto ad anziani e bambini. Va evitata l'esposizione nelle ore più calde. È assolutamente sconsigliato rimanere all’aperto nelle ore più calde occorre bere molta acqua, soprattutto per gli anziani", ha detto l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

Le ondate di calore

Ricordiamo che i livelli di riferimento in totale sono 4. Il livello 0 e i livello 1 non comportano rischi. Con il termine "ondata di calore", come riporta il sito del comune di Roma, si indica "un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme, caratterizzato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, in alcuni casi associate ad alti valori di umidità relativa, e che persistono per diversi giorni".