Meteo a Roma, terza ondata di caldo africano e la temperatura torna da bollino rosso

Un Ferragosto con temperature di nuovo alte e che aumenteranno ancora di più nei prossimi giorni a Roma. Effetto dell'anticiclone africano Nerone che per tutta la settimana si rafforzerà ulteriormente portando la colonnina di mercurio anche a 40 gradi, come spiegano gli esperti di 3bMeteo.

"Sulla città di Roma e hinterland noteremo giornate stabili e in prevalenza soleggiate fino alla fine della settimana grazie all'anticiclone. - spiegano - Temperature in graduale aumento, con massime entro 32-34°C; possibili punte sino a 35-37°C dopo il 18 agosto".

L'evoluzione della terza ondata di caldo della stagione estiva "si arricchisce di nuovi dettagli, non trascurabili", spiegano: "Ci sono delle novità soprattutto per quel che riguarda la sua durata ma anche relativamente alla sua intensità. La differenza principale con quanto detto nei precedenti aggiornamenti è che almeno in una prima fase il caldo sarà meno intenso del previsto pur se accentuato su diverse regioni, in particolare al Centro Nord". Tuttavia almeno fino a giovedì le massime non dovrebbero salire oltre i 35/36°C.

Solo da venerdì i valori diurni potranno localmente superare i 36 gradi toccando anche i quaranta. L' apice sarà raggiunto probabilmente nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare temperature da bollino rosso a Roma.L'anticiclone africano potrebbe durare ancora per altri giorni, almeno fino al 23-24 agosto.