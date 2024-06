Meteo a Roma e nel Lazio, arriva l'anticiclone africano. Temperature anche fino a 40 gradi in città

Sta arrivando il caldo torrido nella Capitale e nel resto del Lazio. Come informano gli esperti di 3BMeteo.com, dall'inizio della settimana che va dal 17 al 23 giugno, le temperature inizieranno ad alzarsi sempre di più fino a sfiorare, in alcune zone, anche i 40 gradi.

In arrivo il caldo torrido a Roma

A causare l'innalzamento dei valori è l'anticiclone africano, che occuperà per le prossime settimane estive il bacino del Mediterraneo, coinvolgendo tutto lo Stivale e in particolare, almeno nei primi giorni, il Sud e il Centro Italia. Il culmine è previsto per la metà della settimana, quindi tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno con temperature che potrebbero toccare se non superare i 40 gradi di massima, anche a Roma.

Punte di 40°C a metà settimana

Lunedì 17 giugno a Roma e nel resto del Lazio temperature in lieve aumento tra i 30 e i 33°C, martedì 18 giugno si potrebbe arrivare ai 36°C mentre ecco che mercoledì 19 giugno sono previsti i valori più importanti. Nel Centro Italia, soprattutto nelle aree meridionali, temperature anche fino a 38°C, la fase più acuta del cando. Le punte di 40/41°C si registreranno soprattutto nelle isole e in Puglia. Giovedì 20 e venerdì 21 giugno temperature roventi, anche 40°C a Roma.