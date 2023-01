Meteo a Roma, allerta gialla per le prossime 24 ore

Ricominciano le scuole e torna la pioggia a Roma. Scatta infatti l'allerta meteo di codice giallo per la serata di oggi e per domani e per domani, lunedì 9 gennaio. Il centro funzionale regionale ha reso noto che il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, 8 gennaio, e per domani, domani lunedì 9 gennaio.

Si "prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento". Secondo 3bMeteo si prevedono "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio".