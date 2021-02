Meteo a Roma e nel Lazio: allerta gialla per forte vento e mareggiate

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo le forti piogge di domenica il Centro Funzionalre Regionale ha diramato una allerta codice gialla "dalle prime ore di martedì 9 febbraio 2021 e per le successive 18-24 ore". In particolare si prevedono sul Lazio "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Mareggiate lungo le coste esposte".

Per tale motivo, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino "con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri".

Meteo a Roma 9 febbraio 2021

Come comunica 3Bmeteo, "a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 33.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1670m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia".