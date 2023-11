Meteo a Roma, torna il maltempo. Pioggia e raffiche di vento in arrivo

Un giovedì di bel tempo, a cui faranno seguito piogge e temporali, accompagnate da forti raffiche di vento. Nuova perturbazione in arrivo a Roma e nel Lazio. Come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara, dopo una mattinata di giovedì in prevalenza soleggiata ma frizzante, il tempo tornerà rapidamente a peggiorare sul Lazio per l'arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica. Piogge e rovesci diffusi avanzeranno dalla costa inoltrandosi poi nell'entroterra specie giovedì sera, per poi protrarsi per tutta la notte su venerdì, quando non escludiamo temporali.

Meteo a Roma e nel Lazio

Coinvolte tutte le province, tra cui Roma, Viterbo, Frosinone e Latina, con accumuli in genera variabili tra 5 e 25mm, ma punte anche superiori a ridosso dell'Appennino. Seguirà una giornata di venerdì molto instabile con frequenti rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità, specie sull'entroterra. Il tutto accompagnato da venti talora intensi di Libeccio e Ponente, con raffiche di oltre 40-50km/h, specie su litorali, pontino e viterbese.

Le previsioni meteo per il week end

Il fine settimana si prospetta estremamente variabile, con occasione per nuove locali piogge o temporali ma questa volta alternati a maggiori parentesi asciutte e soleggiate. Il clima sarà prettamente autunnale, con neve a tratti fin sotto i 1500-1600m tra venerdì e sabato.