Meteo Roma: come sarà il tempo durante il ponte dell'Immacolata

Maltempo a Roma il giorno della festa dell'Immacolata Concezione. Come spiega Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo, la prima festività natalizia del 2021 sarà caratterizzata da forte maltempo sul Lazio a causa dell'arrivo di un'intensa perturbazione pilotata da una profonda depressione in avvicinamento dalla Francia. Previsti rovesci e temporali con accumuli complessivi entro giovedì anche superiori ai 50-60mm.

L'intenso richiamo di venti meridionali di libeccio sarà responsabile in una prima fase di un aumento della temperatura che innalzerà lo zero termico e impedirà alla neve di cadere a bassa quota ma solo in montagna. Successivamente l'ingresso di correnti più fredde nella giornata di giovedì potrà favorire il ritorno di qualche nevicata fino a quote collinari.

Meteo a Roma 8 dicembre 2021

Nel dettaglio, sulla Capitale, nuvolosità in aumento fin dal mattino con tendenza a prime piogge a iniziare dal pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi tra la sera e la notte per assumere anche carattere di rovescio. Tempo molto instabile anche nella giornata di giovedì con rovesci e locali temporali. Temperature in aumento mercoledì con minime di 3°C e massime fino a 14°C, in calo giovedì con massime non oltre i 10°C. Venti forti di libeccio con mare fino a molto mosso o agitato con possibili mareggiate lungo la costa.

Previsioni meteo a Latina

A Latina invece, nuvolosità in progressivo aumento fin dalla mattina con tendenza a prime piogge a iniziare dal pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi tra la sera e la notte per assumere anche carattere di rovescio o di temporale e risultando anche localmente intensi. Tempo instabile anche nella giornata di giovedì con rovesci e locali temporali. Temperature in aumento mercoledì con minime di 5°C e massime fino a 13°C, in calo giovedì con massime non oltre 9°C. Venti forti di libeccio con mare fino a molto mosso o agitato con possibili mareggiate lungo la costa.

Meteo a Frosinone il Giorno dell'Immacolata

Sulla città di Frosinone, tempo in peggioramento fin dal mattino con tendenza a prime piogge a iniziare dal pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi tra la sera e la notte per assumere anche carattere di rovescio o di temporale e risultando anche intensi. Tempo molto instabile anche nella giornata di giovedì con rovesci e locali temporali anche intensi. Temperature in aumento mercoledì con minime di 1°C e massime fino a 10°C, in calo giovedì con massime non oltre i 7°C. Venti tesi di libeccio.