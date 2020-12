Meteo a Roma e nel Lazio, ancora piogge: per l'Immacolata allerta arancione della protezione civile

Maltempo a Roma il giorno dell’Immacolata. Dopo la pioggie nel weekend e la pausa di oggi, per martedì 8 dicembre il Dipartimento di Protezione Civile indica una allerta codice arancione allerta criticità idrogeologica e allerta criticità idrogeologica per temporali nelle zone di allerta D ed E (ovvero bacini di Roma ed Aniene).

Nel dettaglio, dalla tarda serata/notte di oggi 7 dicembre 2020, e per le successive 24-36 ore, sono possibili precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate abbondanti. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione per rischio vento una allerta gialla. Allerta rossa idraulica su Zone F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Allerta arancione idraulica su Bacini di Roma ed Aniene. Allerta arancione per temporali su Zone D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri) ed allerta gialla per temporali su Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere) e C (Appennino di Rieti).

Come prevede 3Bmeteo infatti, a Roma domani sono previsti “cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 65.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1907m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia”.

Come si legge ancora sul portale metereologico, una “immacolata che vedrà una recrudescenza del maltempo su Toscana, Lazio e Umbria, raggiunti dall'ennesima perturbazione della serie. Attese piogge e rovesci diffusi, localmente a sfondo temporalesco, con accumuli di pioggia anche considerevoli in particolare su bassa Umbria e medio-basso Lazio, dove non si escludono picchi di oltre 80-90mm. Neve sull'Appennino anche copiosa, in genere dai 1200-1500m, a tratti più in basso sulle Apuane. Temperature in calo nei massimi. Venti fino a moderati meridionali, in rotazione a Nordovest al largo della Toscana. Mari molto mossi o agitati”.