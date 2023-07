Caldo a Roma da bollino arancione: le previsioni meteo per il week end

L'anticiclone africano comincerà a intensificarsi nelle prossime ore e le temperature inizieranno ad aumentare vistosamente, soprattutto sulle isole maggiori. Ma sarà dall'inizio della prossima settimana che il rialzo termico si farà ancora più marcato, quando la massa di aria rovente si innalzerà da Marocco, Algeria e Tunisia verso il Mediterraneo centrale e l'Italia.

Già lunedì sono attese temperature con punte fino a 38 gradi. Sulla città di Roma, nel week end, "noteremo giornate con tempo stabile e ben soleggiato con temperature massime entro 31-32°C", spiegano gli esperti di 3bMeteo. Ci sarà quindi una "nuova impennata termica, caratterizzata dal rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale, dal 7 luglio in poi con temperature over 34-35°C progressivamente, con punte fino a 36/38 gradi attorno al 9/10 luglio".

Un caldo che ha fatto scattare l'allerta arancione. L'allerta rischio salute per la fascia di popolazione più fragile scatterà per Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, ha sottolineato il Ministero della Salute.

Partito a metà maggio, il servizio del ministero è elaborato dal dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio. Con quello rosso vengono indicate le città con il massimo livello di rischio caldo per tutti; il bollino arancione, appunto, segnala il massimo pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; il giallo indica pre-allerta, per condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore. Infine il bollino verde indica l'assenza di rischio per tutta la popolazione.