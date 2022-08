Meteo a Roma e nel Lazio, dopo il caldo è attesa la pioggia: le previsioni per i prossimi giorni

È attesa la pioggia a Roma nei prossimi giorni. Tra lunedì pomeriggio e mercoledì, il maltempo potrebbe tornare in città. A dirlo con gli esperti di 3bMeteo: "L'anticiclone africano sta mostrando i primi segnali di invecchiamento e dai quadranti nordorientali lascia affluire correnti relativamente più fresche che raggiungono il Mediterraneo centrale e parte d'Italia. Il contrasto tra le diverse masse d'aria sarà causa di temporali anche violenti su buona parte delle regioni settentrionali nel corso della giornata, ma anche su alcune zone interne del Centro-Sud e delle isole maggiori. Le temperature inizieranno a calare sulle regioni settentrionali, mentre il caldo rimarrà ancora intenso al Centro-Sud".

Sono previste precipitazioni sparse sul Lazio, su Roma. Ciò significherebbe l'arrivo di aria più fresca sul Bacino del Mediterraneo. Ma già dalla seconda parte della prossima settimana le temperature aumenteranno di nuovo. A Roma domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Martedì, invece, sono attesti cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 12mm di pioggia.