Meteo a Roma: allerta gialla per piogge e temporali

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo la giornata di bel tempo di oggi, tornano le piogge sui cieli della Capitale. Lo rende noto l'agenzia regionale di protezione civile che ha emesso una allerta gialla dalle prime ore di domani - martedì 7 novembre 2023 - e per le successive 18-24 ore. Sul territorio regionale si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Meteo a Roma 7 novembre 2023

Dopo la tempesta Ciaran, con 300 interventi dei soccorritori causa maltempo, come spiegano gli esperti meteorologi di 3Bmeteo, a Roma "domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2762m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud".