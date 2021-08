Meteo a Roma: temperature in aumento, nel weekend clima caldo e afoso

Dopo la tregua dal caldo di questo inizio settimana tornano afa e caldo a Roma. Come prevede il metereologo Stefano Ghisu di 3Bmeteo, Anticiclone Africano in progressivo rinforzo sul Centro-Sud della Penisola, a garanzia di un weekend stabile e con sole prevalente sul Lazio e sulla città di Roma, ma con temperature in aumento e clima caldo afoso. Entrando nel dettaglio, venerdì ci attende una giornata soleggiata sulla Capitale con temperature in leggero rialzo, ma su normali valori estivi; massime di 30-31°C.

Meteo a Roma weekend 7 e 8 agosto 2021

Seguirà un sabato di nuovo soleggiato con caldo in aumento, e afa specie nelle ore serali e notturne. Previste temperature massime tra 32-34°C. Domenica masse d'aria molto calda in quota, faranno ingresso sul territorio, portando un ulteriore lieve aumento delle temperature e in particolare dell'umidità; pertanto noteremo una giornata tra sole e innocue nubi stratificate sparse o talora estese, che transiteranno a partire dai settori costieri nel pomeriggio ed in serata. Contesto climatico molto caldo, in particolare per gli elevati tassi di umidità; punte massime di 33-35°C con picchi sulle periferie Est-Nordest della città.

Meteo sul litorale

Meno caldo ma più afoso lungo i settori costieri, qui con massime tra 30-32°C. In queste giornate il vento soffierà a tratti moderato di Libeccio su Roma, con rinforzi da Scirocco lungo le coste. Mare tendente a mosso.