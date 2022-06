Meteo a Roma: tregua da afa e caldo, le previsioni per la settimana

Tregua dal caldo a Roma. Dopo una lunga fase calda e afosa con temperature massime nettamente sopra la media del periodo, ci attende sul Lazio una settimana di temporanea tregua, caratterizzata da un progressivo indebolimento dell'alta pressione sub-tropicale, a favore di correnti più umide e fresche di matrice atlantica. Lo prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghisu.

In particolare, "nei prossimi giorni il tempo sulla regione si presenterà in prevalenza stabile tra sole e qualche nube di passaggio, salvo una parentesi di variabilità tra mercoledì e giovedì caratterizzata da possibili spunti instabili, con brevi rovesci e isolati temporali specie nelle ore pomeridiane, sui settori appenninici, basso Lazio e localmente tra viterbese e reatino.

Le temperature subiranno un lieve calo specie nei valori massimi, portandosi su valori in linea alle medie climatiche del periodo, in un contesto che si manterrà estivo ma senza eccessi. Molto probabile nel corso del weekend una nuova espansione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, con temperature in aumento e clima più afoso.

Meteo a Roma dal 7 al 10 giugno 2022

Nello specifico sulla Capitale è previsto tempo in prevalenza stabile nei prossimi giorni, tra sole e qualche nube medio-alta di passaggio; parentesi variabile nella giornata di giovedì con nuvolosità sparsa e bassa probabilità di brevi spunti piovosi diurni. Temperature in calo, su normali valori estivi; massime di 29-30°C. Probabile un nuovo aumento delle temperature nel weekend.