Meteo a Roma e nel Lazio, allerta gialla per il 6 gennaio

A Roma e nel Lazio è prevista pioggia per il giorno dell'Epifania. Per il 6 gennaio, infatti, stando alle previsioni meteo, l'agenzia regionale di protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, sabato 6 gennaio 2024, e per le successive 18-24 ore

Si prevedono sul Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori nord-occidentali", si legge in una nota. Nello specifico, secondo le previsioni di 3bMeteo, a Roma sono attesi per il giorno della Befana "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C".