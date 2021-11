Meteo a Roma e nel Lazio: allerta codice giallo, nel weekend piogge e temporali

Weekend di maltempo a Roma e nel Lazio sabato 6 e domenica 7 novembre. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, sabato 6 novembre 2021, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio.

Meteo nel weekend

Nel dettaglio, come prevede il metereologo Fabio da Lio di 3Bmeteo, "nel corso del weekend una circolazione depressionaria si andrà isolando sul Mediterraneo occidentale determinando condizioni di instabilità frequente sulle regioni del Centro, con nubi irregolari sul Lazio e occasione per piogge sparse. Nel corso di sabato le precipitazioni interesseranno soprattutto le ore centrali del giorno, mentre domenica sarà inizialmente più soleggiata, seppur in un contesto di variabilità e con qualche possibile piovasco in arrivo serale".

Meteo a Roma 6 e 7 novembre 2021

"A Roma pioverà nel pomeriggio di sabato, con temperature che in giornata saranno comprese tra 11°C di minima e 17°C di massima e una moderata ventilazione nordorientale - spiegano ancora da 3Bmeteo -. Domenica sarà con maggiori schiarite almeno fino al pomeriggio e temperature che subiranno un netto aumento, tanto da raggiungere anche i 24°C in città, complice il rinforzo dei venti di Scirocco.

Previsioni meteo nel Lazio per il weekend

"A Frosinone la giornata di sabato sarà perturbata con piogge anche di moderata intensità tra mattina e pomeriggio, seguita da schiarite. Infatti domenica sarà decisamente più soleggiata e con temperature massime in netto rialzo, anche di 6-8 gradi rispetto al giorno precedente, complice il netto rinforzo della ventilazione di Scirocco.

A Latina la giornata di sabato sarà decisamente perturbata nella prima parte con acquazzoni che solo nel pomeriggio lasceranno spazio a qualche apertura e a un clima più asciutto. Venti moderati-tesi orientali, con raffiche talora prossime ai 50km/h. Domenica - concludono i metereologi - ben più soleggiata e mite, con temperature massime prossime ai 24°C e tesi venti di Scirocco".