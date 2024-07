Meteo a Roma: caldo in città, rischio pioggia di sabbia dal Sahara

Caldo a Roma. Dopo le precipitazioni di mercoledì le temperature sono tornate a salire in tutto il Lazio. Come prevede l'esperto di 3bmeteo Francesco Costa, la progressiva espansione del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo garantirà un weekend di prevalente stabilità atmosferica, contestualmente a un generale incremento delle temperature, con valori massimi fino a 32-33°C sulle aree interne. I cieli, tuttavia, non risulteranno del tutto sereni, ma leggermente offuscati complice il transito di pulviscolo sahariano in sospensione. A partire dalla seconda parte di sabato, ci attende un graduale incremento di nubi medio-alte che, durante il primo pomeriggio di domenica, potranno dar luogo a qualche fugace piovasco sparso.

Caldo a Roma

Con l’inizio della nuova settimana, l’anticiclone continuerà a dominare la scena, favorendo altresì l'afflusso di masse d’aria particolarmente calde, che porteranno le temperature su valori superiori anche di 6-8°C rispetto alle medie climatiche tipiche del periodo. Giornate dunque di caldo intenso attese sulla nostra regione, con temperature che localmente potranno superare anche la soglia dei 40°C sulle aree interne, entro metà settimana.

Meteo a Roma nel weekend

In definitiva, sulla città di Roma ed hinterland weekend in prevalenza stabile, con cielo a tratti interessato dal passaggio di nubi medio-alte, anche compatte durante il primo pomeriggio di domenica, quando non si esclude un breve piovasco. Le temperature subiranno un incremento, raggiungendo anche 32-33°C durante la giornata di domenica. Previste altresì massime fino a 32-33°C sulle città di Frosinone e Viterbo; Latina raggiungerà i 31-32°C. Nei giorni a seguire, atteso ulteriore e generale rialzo termico.