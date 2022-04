Meteo a Roma: torna la pioggia, possibili acquazzoni in città

Torna il maltempo a Roma e nel Lazio. Una rapida perturbazione foriera di piogge e acquazzoni transiterà velocemente, nella seconda parte di mercoledì 6 aprile, dalle regioni centrali verso quelle meridionali. Secondo quanto prevede l'esperto di 3Bmeteo Francesco Del Francia, il Lazio risulterà la regione più interessata del centro Italia con rovesci che potrebbero indugiare sin verso le prime ore di giovedì sui comparti orientali e meridionali. Venti meridionali, moderati o rafficati sulle coste, in rotazione a maestrale nella notte tra 6 e 7 aprile. Migliora da giovedì con il ritorno di tempo stabile e temperature massime decisamente miti (18/21°C); qualche isolato piovasco pomeridiano non escluso sulle aree appenniniche e, puntualmente, nel corso di sabato sul medio-basso Lazio.

Meteo a Roma

Sul capoluogo d'Italia dopo un primo mattino con nubi alte e stratificate, noteremo un progressivo e netto aumento della nuvolosità con prime piogge in arrivo proprio verso mezzodì, in estensione alle ore pomeridiane e serali con tratti di piogge più deboli alternati anche a temporanei rovesci. Temperature massime in calo di qualche punto. Dopo le residue piogge notturne, seguirà un giovedì in miglioramento con nuvolosità variabile o irregolare (specie entro il tardo mattino) e temperature massime in aumento sin verso i 17-18°C. Tempo pressoché stabile anche nel corso del weekend, seppur con nuvolosità a tratti maggiormente presente (con ogni probabilità nel corso di sabato); temperature massime con punte fin verso i 18-20°C, moderati venti occidentali, temporaneamente forti lungo le coste.

Meteo a Latina

Su Latina, dopo un primo mattino contraddistinto da spesse velature, noteremo un progressivo e ulteriore aumento della nuvolosità con prime piogge in arrivo proprio intorno poco prima mezzogiorno, in estensione alle ore pomeridiane e serali con tratti di piogge più deboli alternati anche a momentanei rovesci o temporali, (quest'ultimi non esclusi in tarda serata). Temperature massime in calo di qualche grado. Dopo le residue piogge notturne, seguirà un giovedì in miglioramento con nuvolosità variabile entro il tardo mattino; temperature massime in aumento sin verso i 17-18°C, mare mosso o molto mosso. Tempo pressoché stabile anche nel corso del weekend, seppur con nuvolosità a tratti maggiormente presente (specie nel corso di sabato); temperature massime con punte fin verso i 18-19°C. Ventilazione moderata o a tratti forte meridionale.

Meteo Frosinone

In Ciociaria, al mattino cieli nuvolosi o molto nuvolosi per nubi medio-alte via via più compatte. Dal tardo mattino noteremo l'incremento anche di nubi basse accompagnate da piogge in arrivo proprio intorno o poco dopo mezzogiorno, in estensione alle ore pomeridiane e serali con tratti di piogge deboli alternati anche ad alcuni rovesci. Temperature massime in calo di qualche punto. Dopo le residue piogge notturne, seguirà un giovedì in miglioramento con nuvolosità variabile o irregolare entro il tardo mattino e temperature massime in aumento sin verso i 17°C. Tempo pressoché stabile anche nel corso del weekend, seppur con nuvolosità a tratti maggiormente presente (con ogni probabilità nel corso di sabato, ove non si esclude qualche fugace piovasco); temperature massime con punte fin verso i 18-19°C, venti mediamente moderati occidentali.