Maltempo a Roma e nel Lazio, allerta gialla anche per domenica 5 novembre

Nuova allerta gialla a partire dalle prime ore di domani, domenica 5 novembre e per le successive 12-18 ore diramata dall’ Agenzia regionale di protezione civile del Lazio. Si prevedono infatti sulla regione precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sembra invece passata l'allerta dovuta alla tempesta Ciaran.

Prime nevicate

Già nella serata tra venerdì 3 novembre e sabato 4 novembre si sono registrate nevicate in varie zone della regione, in particolare sul Terminillo, Monte Livata ed alcune zone del frusinate. Grandinate violente, invece, ai Castelli Romani. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni

Come scrive 3BMeteo, per domani domenica 5 novembreper domani a Roma sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2859m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Attenzione al vento che continuerà a soffiare molto forte.