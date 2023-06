Meteo a Roma: piogge e temporali, allerta della protezione civile

Sole la mattina, nuvoloni e temporali sparsi in diverse zone della città al pomeriggio. Ancora maltempo a Roma e nel Lazio con la protezione civile che ha diramato una allerta meteo con codice giallo.

Come comunicano dal sito del comune di Roma, che indica anche una precedente allerta dal primo pomeriggio di domenica 4 giugno e per le successive 9-12 ore, "a seguito dell'allertamento del sistema di protezione civile regionale, si comunica che dal mattino di domani lunedì 5 giugno 2023 e per le successive 9-12 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il centro funzionale regionale ha valutato pertanto una allerta gialla precriticità idrogeologica per temporali"

Meteo a Roma 5 giugno 2023

Come prevedoni gli esperti di 3Bmeteo, a Roma domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3164m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud, al pomeriggio moderati e proverranno da sud.