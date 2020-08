Meteo a Roma e nel Lazio: allerta codice giallo della Protezione Civile

Meteo a Roma e nel Lazio. A seguito delle previsioni emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con indicazione di: "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati", e sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato per la giornata di mercoledì 05 agosto 2020, dal pomeriggio e per le successive 6 ore, sulle Zone di Allerta della Regione "una criticità idrogeologica ed idraulica con allerta codice gialla idrogeologica per temporali sulle Zone C (Appennino di Rieti), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud), G (Bacino del Liri)".

E’ stato altresì diramato un "allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio)".