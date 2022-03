Meteo a Roma: che tempo farà sabato 5 e domenica 6 marzo

Un weekend soleggiato ma freddo, con un po' di neve sui rilievi appenninici. Queste le previsioni dell'esperto di 3Bmeteo Lorenzo Bandellino per i prossimi sabato 5 e domenica 6 marzo 2022. Secondo quanto prevede il meteorologo, la permanenza di una vasta area di bassa pressione sui Balcani, alimentata da aria fredda in afflusso dall’Artico e dalla Russia, determinerà il tempo su molte delle nostre regioni nel fine della settimana e fino all’inizio di quella successiva.

Un primo fronte freddo scorrerà da nord a sud lungo lo stivale già nel corso di venerdì, dando luogo ad un po’ di variabilità sul Lazio, oltre ad un calo delle temperature. Sabato il continuo afflusso di correnti nordorientali manterrà condizioni di instabilità sul frusinate e sull’Appennino con nuove occasioni per nevicate a quote collinari, mentre sul resto della regione sarà il sole a prevalere, anche se in un contesto ventoso per raffiche da nordest. Da domenica un po’ di variabilità continuerà ad interessare le aree meridionali della regione e quelle appenniniche, mentre sulle altre zone prevarrà il sole ma con clima ancora freddo di notte e temperature vicine allo zero.

Meteo Roma 5 e 6 marzo 2022

Sarà un venerdì variabile con qualche pioggia nel pomeriggio seguita da ampie schiarite entro sera. Farà fresco e le massime non andranno oltre i 12°C. Sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata, ma fredda e ventosa per raffiche da nordest. Le temperature minime scenderanno fin verso i 2°C e le massime non andranno oltre i 12°C. Domenica sole prevalente, ma clima freddo di notte e minime fino a +1°C, massime intorno a 12°C. Poche nubi anche ad inizio settimana, ma con freddo in aumento e minime anche sotto zero da mercoledì.

Meteo a Frosinone

Sarà un venerdì variabile con qualche pioviggine nel pomeriggio seguita da parziali schiarite la sera. Farà fresco e le massime non andranno oltre gli 11°C. Sabato sarà una giornata variabile con possibilità di qualche piovasco nel pomeriggio. Le temperature minime scenderanno fin verso i 2°C e le massime non andranno oltre i 12°C. Domenica sole prevalente, ma clima freddo di notte e minime fino a +1°C, massime intorno a 12°C. Poche nubi anche ad inizio settimana, ma con freddo in aumento e minime intorno a zero mercoledì.

Meteo a Latina

Sarà un venerdì variabile con qualche piovasco in giornata seguito da parziali schiarite la sera. Farà fresco e le massime non andranno oltre i 12°C. Sabato sarà una giornata variabile con possibilità di qualche piovasco nel pomeriggio. Le temperature minime scenderanno fin verso i 3°C e le massime non andranno oltre i 10°C. Domenica sole prevalente a parte una lieve variabilità verso sera, ma clima freddo di notte e minime fino a 0°C, massime intorno a 11°C. Poche nubi anche ad inizio settimana, ma con freddo e minime intorno a zero fino a mercoledì.