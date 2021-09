Meteo a Roma, nubi e piogge per le prossime ore: le previsioni per sabato e domenica

Arriva la pioggia a Roma. Come già annunciato da 3bMeteo nei giorni scorsi, per le prossime ore il brutto tempo ci accompagnerà fino a domenica a causa di una perturbazione atlantica, la prima dopo i mesi estivi. Sabato sono attesi intensi rovesci temporaleschi, mentre nella giornata del 5 settembre la perturbazione abbandonerà l'Italia con altri temporali al Sud e sul Lazio centro-meridionale.

"Un'area instabile proveniente dal Tirreno vivacizzerà il tempo sul medio versante tirrenico. In nottata qualche pioggia o temporale, specie tra bassa Toscana e Lazio occidentale, con fenomeni di forte intensità non esclusi in particolare su litorale romano, Agropontino e Pontino (picchi anche di oltre 35mm su Ponza); altrove precipitazioni in genere deboli e localizzate. Mattinata con residue precipitazioni possibili su coste e basso Lazio ma in attenuazione", spiegano da 3bMeteo.

Nel dettaglio, a Roma domani ci saranno nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Prevista anche schiarite in serata e 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3699m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.