Meteo a Roma, pioggia e temporali nelle serata di oggi e per le prossime 24 ore

Torna il maltempo a Roma e in provincia. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 4 ottobre fino a martedì 5 ottobre, è prevista pioggia. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio: "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

"Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto", si legge nella nota della Protezione Civile.

Secondo gli esperti di 3bMeteo nel corso della giornata di "lunedì nuvolosità variabile alternata ad ampi spazi soleggiati, in serata invece nubi in aumento sui settori settentrionali con qualche prima pioggia sulle province di Rieti, Viterbo e localmente fino a Roma. Ma sarà nell'arco della notte tra lunedì e martedì che la parte più attiva della perturbazione transiterà sulla regione portando temporali anche di forte intensità su tutte le province, anche Roma, Frosinone, Latina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di nubifragio causando allagamenti e locali criticità. Non escluse anche delle brevi locali grandinate".

"Nel corso della mattinata di martedì prime schiarite sul Viterbese mentre altrove insisterà ancora il maltempo con rovesci e temporali che potranno essere ancora localmente forti. Solo dal pomeriggio la situazione tenderà a migliorare quasi ovunque con l'eccezione di qualche residuo piovasco solo sul Frusinate e la provincia di Latina. Qui potremo ritrovare qualche piovasco o temporale anche in serata mentre altrove prevarranno le schiarite. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi di martedì, non oltre 23-25°C. Venti forti meridionali con mari molto mossi o agitati e possibili locali mareggiate lungo le coste esposte", spiegano.