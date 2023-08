Meteo a Roma, torna la pioggia: calano le temperature nel week end

Torna la pioggia a Roma. Venerdì, poco, e sabato, un po' di più, sono attesi temporali tra la seconda parte della mattinata e il primo pomeriggio. Secondo gli esperti di 3bMeteo "la presenza dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo garantirà sulla città di Roma una generale stabilità atmosferica fino al 3 agosto compreso, quando nella Capitale le massime si attesteranno su valori prossimi o moderatamente superiori alle medie climatiche, nell'intorno dei 32-34°C".

Il tempo peggiorerà nel pomeriggio di venerdì, per il rapido transito di piogge anche a carattere temporalesco. Nuovi possibili spunti temporaleschi anche nella prima notte di sabato, con un peggioramento accompagnato da un deciso calo delle temperature. Segue un graduale miglioramento, per una domenica stabile e in prevalenza soleggiata.

Poi il calo delle temperature già da domani con "nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata". I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sud, al pomeriggio tesi e proverranno da sud-sudovest.