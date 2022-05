Meteo a Roma e nel Lazio, le previsioni per i prossimi giorni

Sole, ma anche nuvole. Tempo ballerino per i prossimi giorni a Roma con una circolazione atmosferica nel Lazio che si "mantiene debolmente instabile sul Lazio, per un mercoledì caratterizzato da variabilità con sole prevalente sui settori occidentali e costieri, mentre locale instabilità pomeridiano-serale interesserà le aree interne e appenniniche, specie del reatino e del frusinate con locali brevi rovesci o isolati temporali", come spiega Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com.

"Tra giovedì e venerdì è previsto il transito di una perturbazione più organizzata in risalita dal Tirreno, che porterà dapprima (giovedì) piogge in prevalenza deboli e più frequenti sull'alto Lazio, mentre venerdì saranno più diffuse con qualche rovescio diurno anche a carattere temporalesco. - spiega Ghisu - Weekend tra sole, nubi irregolari e variabilità pomeridiana associata a locali rovesci ed occasionali spunti temporaleschi, più probabili nell'entroterra. Temperature massime primaverili, con valori diurni anche prossimi i 23-26°C. In leggero calo da sabato quando le correnti al suolo gireranno da Nord moderate".

A Roma mercoledì con sole prevalente e nubi sparse nelle ore pomeridiane, aggiunge Ghiusu: "Temperature massime gradevoli, con valori entro i 23-24°C. Nuvolosità in aumento giovedì, compatta entro sera con possibili deboli precipitazioni. Tempo in peggioramento venerdì, con nubi diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco entro pomeriggio. Variabilità nel weekend con spazi soleggiati e nuvolosità a tratti irregolare associata ad occasionali rovesci e possibili brevi temporali. Temperature massime in calo da sabato quando le correnti gireranno da Nord moderate".