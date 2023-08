Meteo a Roma: torna la pioggia, allerta maltempo per il weekend

Maltempo a Roma in questo primo weekend di agosto. Come annunciato, oltre all'abbassamento delle temperature sui cieli della Capitale e del Lazio arrivano pioggia e maltempo che si manifesteranno soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, con l'estate che tornerà domenica con sole e bel tempo.

Come informano dal sistema di protezione civile regionale, dal pomeriggio di venerdì 4 agosto 2023, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Pertanto Il Centro funzionale regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della regione: allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta.

Meteo a Roma sabato 5 agosto

Maltempo a partire da venerdì pomeriggio ma anche nel fine settimana. Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, "A Roma domani (sabato 5 agosto ndr) cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3146m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-nordovest".

Le previsioni meteo per domenica 6 agosto

Sabato di pioggia ma domenica di bel tempo. "A Roma dopodomani - si legge ancora su 3Bmeteo alla giornata del 6 agosto - bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4431m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da sud, al pomeriggio tesi e proverranno da sud. Nessuna allerta meteo presente".