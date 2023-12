Meteo a Roma, le previsioni per il 31 dicembre e Capodanno

Preparate i cappotti e gli ombrelli. A Roma sarà un San Silvestro bagnato e non si esclude che la pioggia possa verificarsi anche durante la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2024. Le cose miglioreranno a partire dal 2 gennaio anche se il cielo non sarà libero dalle nuvole. Dopo una tregua, poi, le piogge torneranno con l’avvento dell’epifania

Le previsioni a Roma

Sono queste le previsioni di 3BMeteo per oggi, 31 dicembre. A Roma i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

Le previsioni nel resto del Lazio

Un'area di bassa pressione abbraccerà la regione Lazio determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Nello specifico sui litorali settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in miglioramento nel pomeriggio. Sui litorali meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. In serata permarranno le nuvole ma senza altra pioggia.