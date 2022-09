Meteo a Roma: allerta gialla per piogge e temporali

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo la tempesta di fulmini - accompagnata da un violento temporale -che ha illuminato il cielo dell'Urbe nella serata di giovedì 29 settembre, le nuvole cariche di pioggia non accennano a diminuire, anzi, si prevedono nuove precipitazioni dal pomeriggio di venerdì 30 settembre.

Allerta meteo

Lo rende noto il dipartimento della protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di venerdì 30 settembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a localmente elevati. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Appennino Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Sud".

Meteo a Roma 30 settembre 2022

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma "oggi cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3099m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: vento".