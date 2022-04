Meteo a Roma: le previsioni per il weekend del primo maggio

Che tempo farà a Roma nel weekend del prossimo primo maggio? Variabile tra sole e nuvoloso. Secondo l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghisu il fine settimana sarà caratterizzato da una breve fase stabile sul Lazio caratterizzata da un rinforzo dell'alta pressione con giornate soleggiate e dal clima diurno caldo, specie nell'entroterra, almeno fino a sabato 30 compreso. Seguirà un indebolimento dell'azione anticiclonica sul Mediteranno, per il transito di correnti più umide ed instabili. Pertanto domenica 1 maggio si prospetta variabile, tra sole e nuvolosità irregolare associata ad occasionali rovesci o qualche breve isolato temporale, più probabili sul medio-alto Lazio e lungo l'Appennino. Le temperature subiranno un calo, specie nei valori massimi, che non supereranno i 20-22°C. Venti moderati in rotazione dai quadranti meridionali, con locali rinforzi lungo le coste.

Meteo a Roma weekend 1 maggio 2022

Nel dettaglio sulla città di Roma è previsto tempo stabile e soleggiato almeno fino a sabato, con cieli in prevalenza sereni e clima diurno caldo. Temperature massime sin verso i 24-25°C e venti a tratti moderati da nordest. Domenica 1 maggio tra sole e nubi sparse, in un contesto di variabilità associata ad occasionali piovaschi o brevi rovesci. Temperature massime in calo su valori entro i 20°C, e venti a tratti moderati in rotazione dai quadranti sud.

Meteo a Latina

A Latina tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a sabato, con cieli poco nuvolosi e clima diurno caldo; temperature massime sin verso i 22-24°C e venti tra il debole e moderato. Domenica 1 maggio tra sole e nubi sparse, in un contesto di variabilità con rischio basso ma presente di occasionali e brevi piovaschi. Temperature massime in calo su valori entro i 20°C, e venti a tratti moderati dai quadranti Sud.

Previsioni meteo in Ciociaria

In Ciociaria tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla città di Frosinone almeno fino a sabato, con cieli poco nuvolosi e clima diurno caldo; temperature massime sin verso i 22-24°C e venti tra il debole e moderato. Domenica 1 maggio tra sole e nubi sparse, in un contesto di variabilità con rischio basso ma presente di occasionali e brevi piovaschi, più probabili sui settori appenninici. Temperature massime in calo su valori entro i 20-21°C, e venti a tratti moderati dai quadranti sud.